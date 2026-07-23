Li herêma Moskovê ya Rûsyayê balafireke şer di dema firîneke perwerdeyê da ket

Dmitri Chirciu
23 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 23 Tîrmeh 2026
Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ragihand ku balafireke şer li herêma Moskovê di dema firîneke perwerdeyê da ketiye xwarê.
Wezareta Parastinê ya Rûsyayê derbarê bûyerê da daxuyanî da.
Di daxuyaniyê da hat diyarkirin ku balafireke şer li herêma Moskovê di dema firîneke perwerdeyê da ketiye xwarê û wiha hat gotin, "Pîlot bi awayekî ewle xwe ji balafirê avêt derve. Tu metirsî li ser jiyana pîlot nîne. Balafir li herêmeke bêmirov ket xwarê. Li ser rûyê erdê tu ziyan çênebûye."
Hat diyarkirin ku balafir bêcebilxane difiriya û hate gotin ku têkçûneke teknîkî bûye sedema ketina balafirê.