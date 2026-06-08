Li herêma Mîndanaoyê ya Fîlîpînan bi mezinahiya 7,8an erdhej çêbû

Hat ragihadin ku li başûrê Fîlîpînan li herêma Mîndanaoyê bi mezinahiya 7,8an erdhej çêbû.
Li gorî daxuyaniya Navenda Lêkolînên Jeolojîk a Amerîkayê (USGS), 26 kîlometre li rojavayê başûrê navçeya Kablalanê ya herêma Soccsksargenê ya parêzgeha Saranganiyê, bi mezinahiya 7,8an erdhej çêbû.
USGSyê destnîşan kir ku erdhej 55,2 kîlometre di kûrahiyê da çêbû.
Piştî erdhejê bi mezinahiya 4,8 û 6,5an 6 lerzên dûmahîkê çêbûn û ji bo herêmê û welatên derdorê hişyariya rîska tsunamiyê hat dayîn.
Li Fîlîpînan ku li ser xeta erdhej û volkanên e ku wekî "Xeleka Agirîn a Pasîfîkê" tê binavkirin, erdhejên mezin gelek carî çêdibin.