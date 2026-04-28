Li gorî Rubioyê Wezîrê Karên Derva yê Amerîkayê "îşaret hene ku Hemas dê bêçek be"

Nuri Aydın
28 Nîsan 2026•Rojanekirin: 28 Nîsan 2026
Marco Rubioyê Wezîrê Karên Derva yê Amerîkayê îdia kir ku "îşaretên hêvîbexş" hene ku Hemas dê bêçek be.
Rubio di hevpeyvîna da Fox Newsê da biwarê plana Xezeyê ya Amerîkayê amade kiriye, axivî.
Rubio îdia kir, ji bo cîbicîkirina plana Xezeyê, ew yek mecbûrî ye ku Hemas bê bêçekkirin û wiha got, "Mecbûr e ku ev pêk were. Heger Hemas bê bêçekkirin, temamî vê projeyê dê bi kêr were. Heya ev pêk neyê, nediyariya her tiştî dê bidome.
Hefteya çûyî di mijara bêçekbûnê da îşaretên hêvîbexş hatin ku em nêzîkî rêkeftinê ne."
Rubio pirsa gelo Hemas çekê daneyne, Amerîka dê piştgiriyê bide şerê ku ji hêla Îsraîlê jinûva were destpêkirin, bêbersiv hişt û wiha got, "Encama ku em dixwazin, bêçekkirina Hemasê û pêkanîna hêzeke ewlehiyê ya Filistînî ye ku bi piştgiriya hêzeke ewlehiyê ya navneteweyî va Xezeyê ewledar bike."