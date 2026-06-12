Li gorî çapemeniya Îranê hûrgiliyên nû yên reşnûska mitabeqeta di navbera DYA û Îranê da derketin holê

Haydar Şahin
12 Hezîran 2026•Rojanekirin: 12 Hezîran 2026
ANKARA (AA) - Çapemeniya Îranê îdia kir ku hûrgiliyên nû yên reşnûska mitabeqeta 14 bendî ya di navbera DYA û Îranê da derketin holê. Herwiha îdia kir kir ku bêyî ku bernameya mûşekî tê da hebe, nîqaş dê di çarçoveya mijarên navokî û aborî de werin kirin.
Li gorî nuçeyeke Mehra Ajansa Nûçeyan a nîv-fermî, ku bêyî navdanê çavkanî weke kesekî nêzîkî tîma danûstandinan nîşan da, hûrguliyên nû der barê reşnûska mitabeqeta 14 bendî ya di navbera DYA û Îranê da derketine holê.
Li gorî vê, reşnûska mitabeqetê, pabendbûna DYAyê ji bo rakirina eblûqeyan, vekişandina hêzên xwe yên li dora Îranê, rakirina eblûqeya deryayî, ji nû va vekirina Tengava Hurmuzê, rakirina mueyideyên neftê û berdana fonên sekinandî yên Îranê di xwe da dihewîne.
Daxuyaniya ku tekez dike ku divê DYA planeke ji bo ji nû va avakirina aboriya Îranê pêşkêş bike, herwiha destnîşan dike ku bêyî ku bernameya mûşekî ya Îranê bibe mijara behsê "divê danûstandinên dawî yên di navbera her du welatan da li ser mijarên nukleerî û aborî bisekinin."
Li gorî deqa ku tê îdiakirin ku hûrguliyên nû derbarê reşnûska mitabeqetê ya 14 bendî ya di navbera Îran û DYAyê da dihewîne, Libnan jî dê di agirbesta ku dê bê cîbicîkirin da, hebe.
Derbarê reşnûska pêşniyarkirî de hîn ti daxuyaniyek fermî ji aliyê aliyên peywendîdar va nehatiye dayîn.