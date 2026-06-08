Li Ermenistanê jimartina dengên hilbijartina parlamentoyê kuta bû û Paşînyan piranî bi dest xist

Gökhan Çeliker, Bekir Aydoğan
08 Hezîran 2026•Rojanekirin: 08 Hezîran 2026
Li Ermenistanê jimartina dengên hilbijartina parlamentoyê kuta bû û Partiya Peymana Sivîl a Nîkol Paşînyanê Serokwezîr ji 105 kursiyên parlamentoyê 61 jê bi dest xistin û her wiha di parlamentoyê da bi tena serê xwe piranî bi dest xist.
Li gorî nûçeyên çapemeniya Ermenistanê, cudakirina dengên di 2 hezar û 5 sandoqan da yên ku li tevahiya welêt hatin danîn, temam bû.
Li gorî vê, Partiya Peymana Sivîl a Paşînyanê Serokwezîr ji sedî 49,81ê dengan wergirt.
Ermenistana Bihêz a Samvel Karapêtyanê karsaz ji sedî 23,29, Îtifaqa Ermenistanê ya Robert Koçaryanê Serokomarê berê ji sedî 9,94 û Partiya Ermenistana Pêşketî jî ji sedî 4 deng wergirtin.
Çapemeniya Ermenistanê ragihand, li gorî rêjeya dengan a heyî, di parlamentoyê da ya ku 105 kursiyên wê hene, Partiya Peymana Sivîl 61, Ermenistana Bihêz 28, Îtifaqa Ermenistanê 11 û Partiya Ermenistana Pêşketî jî 5 kursî bi dest xistin.
Li gorî vê, Paşînyan di parlamentoyê da bi tena serê xwe piranî bi dest xist lêbelê ji bo guhertina destûrê pêdiviya wî bi piştgiriyê heye.
Tê payîn ku encamên fermî yên hilbijartina parlamentoyê îro bên ragihandin.
Di hilbijartinê da rêjeya beşdariyê wekî 58,97 milyon hatibû tesbîtkirin û milyonek û 476 hezar û 597 kesan deng dabû.
Li gorî daneyên Komîsyona Hilbijartinê ya Navendî ya Ermenistanê, li welêt 2 milyon û 485 hezar û 232 dengdêr qeydkirî ne.