Li Ermenistanê di hilbijartina parlamentoyê da dengdayîn bi dawî bû

Emirhan Demir, Gökhan Çeliker
07 Hezîran 2026•Rojanekirin: 07 Hezîran 2026
Li Ermenistanê di hilbijartina parlamentoya da ya ku dê 5 salan peywirê bi cih bîne, dengdayîn bi dawî bû.
Dengdayina ku bi dema herêmî di saet 08.00an da dest pê kir, di saet 20.00an da temam bû. Partiya Peymana Sivîl a Nîkol Paşînyanê Serokwezîr di serî da Ermenistana Bihêz a Samvel Karapêtyanê karsaz, Îtifaqa Ermenistanê ya Robert Koçaryanê Serokomarê berê û gelek partiyên din beşdariya hilbijartinê kirin.
Li welatê ku derdora 3 milyon dengdêrê wê hene, dengdêran ji bo diyarkirina parlamentoya ku dê 5 salan peywirê bi cih bîne, li ser asta welêt di 2 hezar û 5 sandoqan da dengê xwe dan.
Li gorî Komîsyona Hilbijartinê ya Navendî, bi dema herêmî di saet 17.00an da rêjeya beşdariya hilbijartinê wekî ji sedî 48,92 hat tomarkirin.