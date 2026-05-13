Li Brukselê ji bo ku bertek beşdarbûna Îsraîlê bê nîşandan, konsereke alternatîf a dijî Eurovîsîonê hat lidarxistin

Li Bruksela paytextê Belçîkayê ji bo protestokirina beşdarbûna Îsraîlê ya Pêşbirka Stranan a Eurovîsîonê konsereke alternatîf a bi navê "Ji bo Filistînê Yekîtî-Ji Qirkirinê ra Dik Tune" hat lidarxistin.
Konser di heman êvarê ya nîvfînala yekem a Pêşbirka Stranan a Eurovîsîonê da hat lidarxistin.
Gelek hunermendên Belçîkayî û Filistînî beşdar bûn û konserê eleqeyeke mezin dît.
Armanca konserê ew bû ku bertekên li dijî beşdarbûna Îsraîlê ya Eurovîsîonê nîşan bide û peyama piştgiriyê bide Filistînê.
Çalakiyên ku balê dikişînin ser qirkirina li Filistînê û her wiha dagirkerî û rewşa mirovî hatin pêşkêşkirin.
Konserê bi govenda Filistînê dabkeyê dest pê kir.
Guhdaran dem demî dirûşmeyên "Ji Filistînê ra azadî" û "Ji Îsraîlê ra boykot" berz kirin.
Hunermendan bi hev ra strana ku wan bi taybetî ji bo konserê amade kiribû ya bi navê "Voices Rise up" got.
Çalakiya hunermendên Filistînî Beşar Murad û Naî Barghut jî bal kişand.