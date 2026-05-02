Li Berlînê polêsan midaxeleyî xwepêşandana ji bo 1ê Gulanê kir

Bi hezaran kesên ku li ser banga komên çepgir, li meydana Oranienplatz a li navçeya Kreuzbergê kom bûn, dû ra ber bi rawestgeha metroyê ya Sudsternê va meşiyan.
Di meşê da ku ji xwepêşanderan hin kesan rûyê xwe nixumand, bombeyên dû yên rengîn hatin teqandin.
Di çalakiya ku tê da alayên Filistînê jî hatin berzkirin da, druşmên weke "Azadî ji bo Filistînê" û "Tenê dewletek heye, ew jî Filistîn 48".
Li nêzî rawestgeha metroyê ya Sudsternê ya ku meş li wir bi dawî bû, polêsan ji xwepêşanderan hinek kes dorpêç kirin û bi tundî mudaxele kirin û gelek kes binçav kirin.
Meşa ku di bin tedbîrên ewlehiyê yên tund da hat lidarxistin, ji aliyê kamerayên polêsan va jî hat tomarkirin.
Polêsê Berlînê diyar kir ku 10 hezar kes beşdarî xwepêşandanê bûne.
Hat ragihandin ku di dema xwepêşandanê da 5 hezar polês ji Berlîn û eyaletên din li ser kar bûn.