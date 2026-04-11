Li Berlînê ji bo piştgiriya Filistînê çalakî hat lidarxistin

Erbil Başay
11 Nîsan 2026•Rojanekirin: 11 Nîsan 2026
Bi sedan kesên ku li Meydana Mehrîngê ya li taxa Kreuzbergê civiyan heta ber bi îstasyona metroyê ya Gorlitzer Bahnhofê meşiyan.
Xwepêşandêran komkujiya Îsraîl li Xezeyê dike, êrîşên Îsraîlê yên dijî Filistîn û Libnanê û cezaya darvekirinê ya tê pêşbînikirin ku li Îsraîlê dijî dîlên Filistînî bê tetbîqkirin, protesto kirin.
Di çalakiyê da di destê xwepêşandêran da dovîzên li serê "komkujiyê rawestînin", "Fîlm nîne, sûcê şer ê Îsraîl û Amerîkayiyan e" û "Ji bo hemû dîlên Filistînî azadî" nivîsandî hebûn.
Xwepêşandêran bertek nîşanî piştgiriya ku Almanya dide Îsraîlê dan û dirûşmeyên "Îsraîl zarokan dişewitîne, Almanya piştgiriyê didê", "Netanyahu faîşst û kujer e", "Ji Filistînê ra azadî" û "Tekane çareserî xilasbûna dagiriyê ye" berz kirin.
Di destê xwepêşandêran da alayên Filistîn, Îran û Libnanê hebûn û xwepêşandêran êrîşên Amerîka û Îsraîlê yên dijî Îran û Libnanê protesto kirin.
Gelek kesên derketin paceyên avahiyên li ser guzergeha meşê da piştgirî dan xwepêşandanan.
Di xwepêşandana ku tevdîrên giran ên ewlehiyê hatin hildan da 5 kes hatin binçavkirin.