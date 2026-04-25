Li Berlînê ji bo Filistînê xwepêşandana piştgiriyê hat lidarxistin

Erbil Başay
25 Nîsan 2026•Rojanekirin: 25 Nîsan 2026
Bi sedan kesên ku li Meydana Innsbruckerê ya li taxa Schonebergê ya li Berlînê civiyan ji bo piştgiriya Filistînê, protestokirina çekdayîna Îsraîlê û bi daxwaza darizandina kesên sûcê şer dikin heta Herrmann-Ehlers-Platza li taxa Steglîtzê meşiyan.
Di destê xepêşandêran da alayên Filistînê û dovîzên li serê "Merz (Serokomarê Almanyayê Frîedrîch) dilê min bi neviyên te dişewite, ji ber mîrateya te di nav şermeke mezin da ne", "Komkujiyê rawestînin", "Hey siyonîstno, Almanya ji we hez dike, werin û li vir bi cî bibin", "Filistînê xilas bikin û mirovahiyê biparêzin" û 9 hezar ê 600 dîlên Filistînê hemû bila bên berdan" hebûn.
Di çalakiyê da dirûşmeyên "Siyonîzm sûc e", "Ji Filistînê ra azadî", "Îsraîl welatê terorê ye", "Îsraîlê boyqot bike", "Li axên xesbkirî aştî nabe" û "Îsraîl zarokan dişewitîne, Almanya piştgiriyê dide" hatin berzkirin.
Hin xwepêşandêran jî bi alayên Îranê êrîşên Amerîka û Îsraîlê yên dijî Îranê protesto kirin.
Polêsan tevdîrên ewlehiyê yên berfireh hildan û 3 kes binçav kirin.