Li bakurê rojhilata Sûriyeyê hilbijartina Meclisa Gel dest pê kir

Ahmet Karaahmet, Muhammed Karabacak
24 Gulan 2026•Rojanekirin: 24 Gulan 2026
Li Hesekêya ku dikeve bakurê rojhilata Sûriyeyê û li Eynulereba navçeya Helebê di çarçoweya mitabaqata navbera hikûmeta Sûriyeyê û YPGya rêxistina terorê da hilbijartina Meclisa Gel dest pê kir.
Li navenda bajarê Hesekê ji bo hilbijartina 3 parlamenteran 12 namzed, li Qamişloyê ji bo hilbijartina 4 parlamenteran 7 namzed, li Eynulereba Helebê jî ji bo hilbijartina 2 parlamenteran 11 namzed ketin hilbijartinê.
Li herêma Dêrikê ya li ser Hesekê jî ji bo hilbijartina 2 parlamenteran jî tenê 2 namzedan serlêdan kir û ji ber ku li vê derê reqabet tuneye, hilbijartin nehat kirin.
Endamê Meclisa Gel Mihemed Welî daxuyanî da nûçegihanê AAyê û diyar kir ku li herêmê bi rêya heyeteke hilbijêr ku ji 100î zêdetir kesan pêk tê, temsîl pêk hat.
Welî diyar kir, kîjan namzed herî zêde dengan bistîne, ew ê di Meclisa Gel da nûnertiya herêmê bike.
Welî daxuyand ku valahiyeke qanûndanînê ya Sûriyeyê heye, Meclisa Gel a nû ji bo îstiqrara siyasî, dewleta hiqûqê û nûnertiya civakî wê roleke girîng hilde ser xwe.
Welî destnîşan kir ku hilbijartin ne tenê pêvajoyeke siyasî ye, di heman demê da ji bo xurtkirina pêbaweriya navbera civakên herêmî û piştgiriya aştiya civakî jî gaveke girîng e.
- Li Sûriyeyê hilbijartina parlamenteriyê
Serokomarê Sûriyeyê Ahmed Şara di 5ê Hezîrana 2025an da biryarnameya serokomariyê ya bi jimara 66an derxistibû û biryar dabû ku Komîteya Hilbijartinê ya Payebilind ava bibe.
Li Sûriyeyê piştî têkçûna rejima Beşşar Esed hilbijartina ewil a azad di 5ê Cotmeha 2025an da hatibû kirin û ji bo Meclisa Gel a ku 210 parlamenteran pêk tê, 127 parlamaneter hatibûn hilbijartin.
Hikûmeta Sûriyeyê ji ber ewlehiyê di Tebaxa 2025an da biryar dabû ku li Eynulereba navçeya Helebê, li parêzgehên Reqqa û Suweydaya ku di kontrola YPGya rêxistina terorê û Durziyan da bûn, biryar dabû ku ji bo hilbijartina 13 parlamenteran hilbijartin were taloqkirin.
Li gor biryarnameya Serokomar Şara 140 parlamenter wê bi hilbijartinê, 70 parlamenter jî wê bi tayînkirina serokomar di meclisa gel da werin wezîfedarkirin.