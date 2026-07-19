Li bajarê Xûzistanê yê Îranê bi mezinahiya 5an erdhej

Ahmet Dursun
19 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 19 Tîrmeh 2026
Li gorî daneyên Navenda Sîsmolojiya Neteweyî ya Îranê, erdheja mezinahî 5 ya navenda lerza wê, Salena navçeya Hûzistanê ye, bi dema herêmî di saet 05.55an da çêbû.
Hat destnîşankirin, erdhej 8 kîlometre di kûrahiyê da çêbû û li Ehwaza navenda rêveberiya eyaleta Xûzistanê û her wiha bajarên Endîmeşk û Dezfûlê jî hat hîskirin.
Heta niha agahiyeke xesarê nehat parvekirin lêbelê hat destnîşankirin ku ekîbên Heyva Sor ji ber xesara muhtemel ber bi deverê hatin sewqkirin.