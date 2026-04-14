Li Almanyayê binemala ji sedî 26,3yê nifûsê ji koçberiyê tê

Bahattin Gönültaş
14 Nîsan 2026•Rojanekirin: 14 Nîsan 2026
Li Almanyayê jimara kesên ku binemala wan ji koçberiyê tê, par li gorî pêrar ji sedî 0,5 zêde bû û derket 21,8 milyonî.
Ofîsa Îstatîstîkê ya Federal a Alman (Destatis) daneyên "Mikrozensus"ê (jimartina nifûsê ya mîkro) ya sala 2025an eşkere kirin.
Li gor daneyan, li welêt jimara kesên ku binemala wan ji koçberiyê tê li gorî pêrar ji sedî 0,5 zêde bû û derket 21,8 milyonî. Bi vê zêdebûnê ra rêjeya koçberan di nava hemû nifûsê da wekî ji sedî 26,3 hat qeydkirin.
Li welêt têgeha kesên ku binemala wan ji koçberiyê tê, ji bo kesên ku wekî Alman nehatine dinyayê yan jî ji dê û bavên wan yek wekî Alman nehatiye dinyayê ra tê gotin.
- Koçberî kêm bû
Li gorî tesbîtê ji sala 2025an pê va li welêt ji 5 kesan yek (nêzî 16,4 milyon kes) bixwe koç kirine. Rêjeya zêdebûnê ya vê grûbê wekî ji sedî 1,7 pêk hat, li gorî salên borî koçberî gelekî kêm bû.
Di heyama 2021-2024an da jimara koçberan salê nîvendî ji sedî 6,2 zêde bû, lê zêdebûna sala dawî di binê vê rêjeyê da ma.
Dema meriv bala xwe dide binemala 16,4 milyon kesên ku koçî Almanyayê kirine, Polonya û Tirkiye her yekî bi milyon û nîvekê va di rêza ewil da cih digirin. Dû van welatan ra bi 1,3 milyonî va Ukrayna, bi milyonekî va Rûsya û dîsa bi milyonekî va Sûriye tê.