Li Îranê ji ber teqîna cebilxaneyên Amerîka-Îsraîlê yên neteqiyabûn 14 esker mirin

Tolga Akbaba
01 Gulan 2026•Rojanekirin: 01 Gulan 2026
Li gor Ajansa Nûçeyan a Farsê ya nîv fermî ya Îranê 14 eskerên mensûbê Artêşa Mihafizên Şoreşê mirin.
Li gor vê li eyaleta Zencanê cebilxaneyên ku di êrîşên Amerîka û Îsraîlê da neteqeiyabûn dema fealiyetên lêgerîn û kontrolê da teqiyan.
Ji ber teqînê 14 eskerên mensûbên Artêşa Mihazifên Şoreşê mirin, 2 esker jî birîndar bûn.
Li herêmê di encama fealiyetên kontrol û lêgerînê yên li herêmê da ji 15 hezarî zêdetir cebilxaneyê neteqiyayî hat tesbîtkirin û îmhekirin.