Kesên ku dixwazin bibin hecî, rêwîtiya wan a ber bi Girê Erefatê va dest pê dike

Muhammed Enes Can
25 Gulan 2026•Rojanekirin: 25 Gulan 2026
Kesên ku bi qesta îbadeta hecê ji Tirkiyeyê hatine axa pîroz û dixwazin bibin hecî, rêwîtiya wan a ber bi Girê Erefatê va wê îro ji saet 14.00î pê va dest pê bike.
Welatiyên Tirkiyeyê yên ku bi qesta hec li Erebistana Siûdî ne, wê weqfeya Erefatê bikin.
Midûrê Giştî yê Xizmetên Hec û Umreyê yên Serokatiya Kar û Barên Diyanetê Huseyîn Demirhan li Navenda Îdareyê ya Hec a li Mekkeyê ji nûçegihanê AAyê ra qala tevdîrên ku hatine hildan, kir û got ku ew ji bo organîzasyona hec a sala 2026a li axa pîroz in.
Demirhan diyar kir ku ew di pêvajoya heca îsal da gihîştin merhaleya dawîn û wiha dewam kir:
"Çi di warê çûyîn û hatinê da be, çi di mijara xwarin vexwarin û tenduristiyê da be, hemû amadehiyên me temam in. Îro ji saet 14.00î pê va bi destpêkirina Birêz Serokê me yê Karên Diyanetê va înşeallah pêvajoya întîqalê wê dest pê bike. Bi destê Serokatiya Ekîbên me yên Tenduristiyê va hekîmên me, hemşîreyên me û ekîba me ya tenduristiyê tevdîrên baş hildan. Welatiyên me yên ku nikarin bi meşê derkevin Girê Erefatê, wê bi otobêsên taybet va biçin."