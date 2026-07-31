Jimara koçberên bêdestûr ên dema hewl didan ku ji Fasê derbasî Îspanyayê bibin jiyana xwe ji dest dan derket 57an

Sinan Doğan
31 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 31 Tîrmeh 2026
Li gor nûçeya ku El Paîsa rojnameya Îspanyayê sipart çavkaniyên Wezareta Karên Navxweyî jimara koçberên bêdestûr ên dema hewl didan ku ji Fasê derbasî Îspanyayê bibin jiyana xwe ji dest dan zêde bû.
Jimara kesên dema hewl didan ku bi avjeniyê derbasî Sebteyê bibin jiyana xwe ji dest dan derket 57an.
Li gor daneyên Wezareta Karên Navxweyî jimara koçberên bêdestûr ên ku vegeriyan Fasê ji 37 hezar û 500î derbas kir. Ev reqem teqabûlê ji sedî 75ê jimara koçberên tevahî yên ku derbasî Sebteyê kirin, dike.
Ji ber zêdebûna jimara kesên hewl didin ku derbasî Sebteyê bibin ditirsin ku jimara miriyan hê zêdetir bibe.