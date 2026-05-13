Jimara kesên ku di êrîşên asîmanî yên Îsraîl digel agirbestê dibe ser Libnanê da hatin kuştin derket 18an

Ethem Emre Özcan
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
Artêşa Îsraîlê digel agirbesta di 17ê nîsanê da ket meriyetê êrîşên xwe yên dijî herêmên başûr ên Libnanê didomîne.
Li gor NNAya ajansa nûçeyan a fermî ya Libnanê balafirên şer ên Îsraîlê piştî nîvro li bajaroka Romînê ya li Nebatiyeyê malekî hedef girt. Hat diyarkirin ku di êrîşê da xanî bi tevahî hilweşiya, 3 kesên li malê mirin û gelek kes jî birîndar bûn.
Di êrîşa Îsraîlê ya dijî bajaroka Harufê ya li başûr da kesek, li Ebasiyeyê jî 2 kes hatin kuştin.
Di êrîşên ku artêşa Îsraîlê ji nîvropaş va bi wesayîtên asîmanî yên bêmirov (ÎHA) va birin ser 7 wesayîtên li herêmên cuda yên Libnanê da jî 12 kes hatibûn kuştin.
Bi vî awayî jimara kesên ku di êrîşên Îsraîlê îro birin ser Libnanê da hatin kuştin derket 18an.