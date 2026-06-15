Ji Wezîrê Îsraîlî digel rêkeftina Amerîka û Îranê, daxuyaniya "Em ê li Libnan, Sûriye û Xezeyê dagiriyê bidomînin"

Muhammet Nazım Taşcı
15 Hezîran 2026•Rojanekirin: 15 Hezîran 2026
Wezîrê Parastina Îsraîlê Yisrael Katz eşkere kir ku digel rêkeftina Amerîka û Îranê, artêşa Îsraîlê li herêmên ku li başûrê Libnanê û her wiha Sûriye û Xezeyê dagir kirine, dê bi maweyeke pêşîvekirî bimîne.
Li gorî daxuyaniya nivîskî ya Wezareta Parastina Îsraîlê, Katz îdia kir, herêmên ku Îsraîlê li başûrê Libnanê dagir kirine dê şêniyên wê jê bên derxistin.
Katz diyar kir ku digel rêkeftina Amerîka û Îranê, artêşa Îsraîlê li herêmên ku li başûrê Libnanê û her wiha Sûriye û Xezeyê dagir kirine, dê bi maweyeke pêşîvekirî bimîne û wiha dewam kir:
"Ji ber vê yekê digel hemû zextên heyî û yên paşerojê, em dijî wê yekê ne ku artêşa Îsraîlê ji Libnanê vekişe."
Katz îdia kir ku Serokwezîr Binyamin Netanyahu ev rewş bi awayekî eşkere ji Serokê Amerîkayê Donald Trump û peywirdarên payebilind ên Amerîkayê yên din ra anî ziman û wiha got, "Min jî duh ev yek bi awayekî pir net ji Wezîrê Parastina Amerîkayê Pete Hegseth ra ragihand."
Her wisa Katz diyar kir ku heger Îran bersivê bide êrîşên wan ên dijî Libnanê, ew ê jî bersivê bidin Îranê.