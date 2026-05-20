Ji Trump ji bo Netanyahu peyama Îranê: "Ez çi bixwazim ew dê wê bike"

Hakan Çopur
20 Gulan 2026•Rojanekirin: 20 Gulan 2026
Serokê Amerîkayê Trump ji bo ku beşdarî Merasima Mezuniyeta Akadamiya Ewlehiya Peravê ya ku dê li Connecticutê bê lidarxistin bibe dema ji balafirgehê veqetiya ji rojnamevanan ra rojeva Îranê nirxand.
Trump parast ku di mijara Îranê da di rewşeke gelekî baş da ne û piraniya kapasîteya eskerî û siyasî ya wî welatî ji holê rakirin û di mijara agirbesta niha dê heta kengî dewam bike da nediyar axivî.
Trump li ser pirseke der barê Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu dê êrîşên dijî Îranê çiqas paş bixe da got ku "Ew (Netanyahu) ez bixwazim ku ew çi bike dê ew wê bike."
- Ji Trump peyama "Eceleya min tune"
Serokê Amerîkayê Destnîşan kir ku di mijara pêngavên ku dê der barê Îranê da biavêje da tu eceleya wî tune û got ku hilbijartinên navberê ên Kongreyê yên ku dê di sermawezê da bên kirin nabe sedema eceleyê.
Trump got ku "Der barê Îranê da lez û eceleya min tune. Dibêjin ku hilbijartinên navberê hene. Tu eceleya min tune."