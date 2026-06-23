Ji Trumpê Serokê Amerîkayê hişyariya "ku Îran guncav tevnegere ez ê ya pêwîst bikim"

Can Hasasu
23 Hezîran 2026•Rojanekirin: 23 Hezîran 2026
Donald Trumpê Serokê Amerîkayê destnîşan kir ku pêvajoya danûsitandinên bi Îranê ra erênî dimeşe û wiha got, "Heger Îran pabendî xalên rêkeftinê nebe yan jî guncav tevnegere ez ê ya pêwîst bikim."
Trump li Qesra Spî di merasimeke îmzeyê ya li Ofîsa Oval da pirsên rojnamegeran bersivandin.
Trump bersiv da pirsa biwarê gelo li dijî Amerîkayê tu qoz di dêst Îranê da hene yan na û îdia kir ku ziyanên mezin gihîştin rêveberiya Tehranê û wiha got, "Hêza wan a deryayî çû, hêza wan a asîmanî çû, pêşîkêşên wan hatin kuştin, aboriya wan rûxiya."
Trump îdia kir ku kapasîteya eskerî ya Îranê bi rêjeyeke mezin ji holê hat rakirin, pergalên Îranê yên fuze, dron û berevaniya asîmanî derbeyeke xedar xwarin.
Trump diyar kir ku Tengava Hurmuzê vekirî ye û wiha dewam kir, "Me du encamên giring bi dest xistin. Ya yekem Tengav vekirî ye û dê vekirî bimîne. Ya duyem Îran dê tu wextî nebe xwedî çeka nukleerî."
Trump bal kişand ser serweriya eskerî ya Amerîkayê ya li herêmê û wiha got, "Li ser Tengava Hurmuzê em xwedan kontrola tam in. Heger Îran pabendî xalên rêkeftinê nebe yan jî guncav tevnegere ez ê ya pêwîst bikim."
Trump got ku ew difikire, li dijî Îranê ablûqeya deryayî ji êrîşên asîmanî bi tesîrtir e û heger pêwîst bike, mumkin e sepaneke bi heman rengî di kurtedemekê da bê cîbicîkirin.