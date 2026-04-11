Ji şeva borî pê va di êrîşên Îsraîlê yên li ser Libnanê da 11 kes hatin kuştin

Muhammed Emin Canik, Ethem Emre Özcan
11 Nîsan 2026•Rojanekirin: 11 Nîsan 2026
Artêşa Îsraîlê ji şeva borî pê va êrîşên xwe yên li ser başûrê Libnanê didomîne.
Li gorî ajansa nûçeyan ya fermî ya Libnanê NNAyê, balafirên şer yên Îsraîlê li herêmên li başûrê Libnanê êrîşên asîmanî dike.
Li gor agahiyan ji şeva borî pê va di êrîşên artêşa Îsraîlê yên li ser başûrê Libnanê da 11 kes hatine kuştin.
Wezareta Tenduristiyê ya Libnanê ragihandibû ku ji ber êrîşên Îsraîlê ji 2yê Adarê vir va hezar û 953 kes hatine kuştin.