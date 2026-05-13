Ji Serokê Amerîkayê Trump bo Îranê tehdîda "yan hûn dê peymanê çêkin yan jî hûn dê ji holê bên rakirin"

Hakan Çopur
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump parast ku kontrola pêvajoya der barê Îranê da di destê wan da ye û got ku "Yan em ê bi Îranê ra li hev bikin yan jî dê ji holê bên rakirin, bên tunekirin. Di her halê da em ê bi ser bikevin, yan bi awayekî aştiyane yan jî bi awayekî din."
Serokê Amerîkayê Trump dema ku ji bo ziyareta xwe ya Çînê ji Qesra Spî derket pirsên rojnamevanan ên der barê rojevê da bersivandin.
Trump destnîşan kir ku bi Îranê ra hevdîtin dewam dikin û dê peyameneke ji bo Amerîkayê baş bikin û got ku bawer dike ku ev peyman dê hem ji bo Amerîkayê hem jî ji bo gelê Îranê baş be.
Trump parast ku qismeke mezin a kapasîteya eskerî û siyasî ya Îranê ji holê rakirin û nirxandina "Kontrola pêvajoya der barê Îranê da di destê me da ye. Yan em ê bi Îranê ra li hev bikin yan jî dê ji holê bên rakirin, bên tunekirin. i her halê da em ê bi ser bikevin, yan bi awayekî aştiyane yan jî bi awayekî din."
- "Yan dê ya rast bikin yan jî em ê vê karê biqedînin"
Trump parast ku sîtol, hêmanên bejayê û asîmanî û pergalên radarê yên Îranê ji holê hatin rakirin û ji hêla eskerî va ji her aliyê va têk çû û got ku "Yan dê ya rast bikin yan jî em ê vê karê biqedînin."
Trump destnîşan kir ku dê Îran nebe xwediyê çekên nukleerê û got ku heke bixwaze dikare îro Îranê biterikîne lê "dixwaze ku karê dest pê kiriye biqedîne."
- Li cem komên Kurdan mayîna çekên ku ji xwepêşandêrên Îranî ra hatibûn şandin
Ji hêla din va Trump li ser pirsekê gotina çekên ku ji bo piştgiriyê ji xwepêşandêrên Îranî ra şandin li cem komên Kurdan ên li herêmê mane, dubare kir.
Serokê Amerîkayê li ser pirsa nûçegihanekî ya wekî "Rayedarên eskerî yên Amerîkayî dibêjin ku ji Kurdan ra çek neşandine, hûn çi dibêjin?" got ku "Ew rayedar şaş in." û daxuyaniyên xwe yên berê piştrast kir.