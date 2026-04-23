Ji destpêka serê salê va di êrîşên Îsraîlê da li Şerîaya Rojava 16 Filistînî hatine kuştin

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy
23 Nîsan 2026•Rojanekirin: 23 Nîsan 2026
Di êrîşên ku ji aliyê Îsraîlê va li Şerîaya Rojava ya dagirkirî hatine kirin da ji Çileya 2026an vir va 16 Filistînî hatine kuştin.
Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê daxuyaniyek nivîskî weşand û derbarê kuştiyên ji ber êrîşên Îsraîlê yên li dijî axa Filistînî û milkên wan da, agahî da.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku ji destpêka serê salê va hejmara Filistîniyên ku ji aliyê Îsraîlê va hatine kuştin gihîştiye 16an.
Hat destnîşankirin ku emrê Filistîniyên ku hatine kuştin di navbera 13 û 60 salî da ne.