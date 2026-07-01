Ji bo welatên NATOyê îxracata pîşesaziya parastinê ya Tirkiyeyê zêde dibe

Ekip
01 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 01 Tîrmeh 2026
Di demên dawî da îxracata pîşesaziya parastin û hewageriyê ya Tirkiyeyê ya ji bo welatên NATOyê zêde dibe.
Beriya Civîna NATOyê ya ku wê di 7-8ê Tîrmehê da li Enqereyê bi mazûvaniya Tirkiyeyê were lidarxistin, zêdebûna îxracata pîşesaziya parastin û hewageriyê ya ji bo welatên endamên îttifaqê jî balkêş e.
Li gorî daneyên îxracatê yên ku nûçegihanê AAyê berhev kir, firotina berhem û teknolojiyên qada parastin û hewageriyê ya ji bo dervayî welêt ya Tirkiyeyê, di sala dawî da bi awayekî girîng zêde bû.
Îxracata giştî ya qadê ya vê heyamê li gorî heyama berê ji sedî 47,12 zêde bû.
Di navbera 1ê Hezîrana 2025an û 31ê Gulana 2026an da, îxracata qadê ji 7 milyar û 399 milyon û 103 hezar dolarî gihîşt 10 milyar û 885 milyon û 606 hezar dolarî.
- Di rêzên ewil ên îxracatê da mitefîqên NATOyê hene
Di vê heyama navborî da ji bo 178 welatan berhemên parastin û hewageriyê hatin îxrackirin. Firotina wan a zêdetir ji bo welatên NATOyê, rola stratejîk a Tirkiyeyê ya di nav îttifaqê da derxist holê.
Dema ku mirov reqemên îxracatê yên li gorî welatan binihêre, tê dîtin ku di her sê rêzên ewil ên serî da mitefîqên NATOyê hene.
Ji bo welatên NATOyê di vê heyama navborî da 6 milyar û 235 milyon û 676 hezar dolarî îxracat hat kirin.
Ev reqem gihîşt ji sedî 57.28ê tevahiya ixracatê ya qadê, bi vî awayî îxracata ji bo endamên NATOyê ya ku di salên dawî da zêde bû, dewam kir.
- Dîplomasiya pîşesaziya parastinê piştgirî da îxracatê
Di pêşketina performansa îxracatê ya sektorê da têkiliyên navneteweyî yên ku di kordînasyona Serokatiya Pîşesaziya Parastinê (SPP) da hatin meşandin, têkiliyên du alî û dîplomasiya pîşesaziya parastinê jî roleke girîng leyîstin.
Têkliyên ku SPPyê bi welatên dost û mitefîq ra danîn, fîrmayên pîşesaziya parastinê ya Tirkiyeyê di bazarên derveyî welêt da derxist pêşiyê, pêşî li ber tevkariyên nû û firsendên îxracatê jî vekir.
Bi xêra xebatên ku di vê çarçoweyê da hatin meşandin, Tirkiye êdî ne tenê ew welat e ku di pîşesaziya parastinê da beran tedarîk bike; hatiye asta welatekî wisa ku teknolojiyê pêş dixe, modelên hilberîna hevpar ava dike û bi mitefîqên xwe ra tevkariya demdirêj dike.
- Serê kîloyê nirxê îxrackirinê nêzî 40 qatê nîvendiya Tirkiyeyê ye
Pêşketina sektorê di îxrackirinê da ji aliyê zêdebûna nirxê beran da jî kifş bû.
Ji aliyê hedefên îxracata Tirkiyeyê yên ser teknolojiyê va pîşesaziya parastin û hewageriyê pîvaneke girîng e, serê kîloyê nirxê îxrackirinê wekî 65,16 dolarî pêk hat.
Dema meriv bala xwe dide 1,62 dolarê ku nîvendiya nirxê kîloyê yê îcracata Tirkiyeyê ye, pîşesaziya parastin û hewageriyê serê kîloyê nêzî 40 qatî ye û vê nirxê zêde yê îxracatê piştgiriyeke girîng da aboriya welêt.