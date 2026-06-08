Ji ber moşekên ku ji Îranê hatin avêtin li naverast û başûrê Îsraîlê sîrenan lê xist

Faruk Hanedar
08 Hezîran 2026•Rojanekirin: 08 Hezîran 2026
Ji ber moşekên ku ji Îranê hatin avêtin, li gelek bajarên naverast û başûrê Îsraîlê sîrenan lê xist.
Li gor daxuyaniya ku ji artêşa Îsraîlê hat dayîn, hat tesbîtkirin ku ji Îranê moşek hatin agirkirin û pergalên wan ên parastina esmanî ketin dewrê ku pêşî li ber moşekan bigirin.
Ji ber moşekên ku ji Îranê hatin avêtin, li gelek bajarên başûr û naverasta Îsraîlê û li Qudsa Rojhilat û Şerîya Rojava yên dagirkirî sîrenan lê xist.
Pergalên parastina esmanî ketin dewrê ku pêşî li moşekan bigirin, di wê kêliyê da li esman dengê teqînan hat bihîstin.
Artêşa Îsraîlê digel agirbestê daxuyandibû ku wan êrîşa esmanî bir ser herêma Dahiyeyê ya Beyrûta paytextê Libnanê, rayedarên Îranî bertek nîşanî vê êrîşê dabûn û gotibûn ku ew ê bersivê bidin vê êrîşê.
Bi şev ji Îranê di sê honan da moşek hatibûn agirkirin û ji ber moşekan li gelek bajarên bakurê Îsraîlê sîrenan lê xistibû; Îranê ragihandibû ku wan nêzî 10 moşekan avêt Îsraîlê.
Artêşa Îsraîlê daxuyandibû ku wan aliyê rojava û naverasta Îranê kir hedef.