Ji ber êrîşên ku Îsraîlê ji 2yê Adarê û vir va li dijî Libnanê didomîne, 3 hezar û 696 kes hatin kuştin

Ethem Emre Özcan
10 Hezîran 2026•Rojanekirin: 10 Hezîran 2026
Ji ber êrîşên ku artêşa Îsraîlê ji 2yê Adarê û vir va li dijî Libnanê pêk tîne, hejmara kesên hatin kuştin 30 zêde bû û derket 3 hezar û 696an.
Artêşa Îsraîlê digel agirbesta ku di 17ê Nîsanê da ket meriyetê û di 17ê Gulanê da jî ji bo 45 rojan hat dirêjkirin, êrîşên xwe yên dijî Libnanê didomîne.
Wezareta Tenduristiya Libnanê daneyên biwarê kuştî û birîndarên ji ber êrîşên Îsraîlê yên ji 2yê Adarê û vir va didomin, parve kirin.
Li gorî vê, di serdema navborî da hejmara kesên di êrîşên Îsraîlê da hatin kuştin, 30 zêde bû û derket 3 hezar û 696an, ya birîndaran jî derket 11 hezar û 413an.