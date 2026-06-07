Ji ber êrîşên ku Îsraîlê ji 2yê Adarê û vir va li dijî Libnanê didomîne, 3 hezar û 613 kes hatin kuştin

Ethem Emre Özcan
07 Hezîran 2026•Rojanekirin: 07 Hezîran 2026
Artêşa Îsraîlê digel agirbesta ku di 17ê Nîsanê da ket meriyetê û di 17ê Gulanê da jî ji bo 45 rojan hat dirêjkirin, êrîşên xwe yên dijî Libnanê didomîne.
Wezareta Tenduristiya Libnanê daneyên biwarê kuştî û birîndarên ji ber êrîşên Îsraîlê yên ji 2yê Adarê û vir va didomin, parve kirin.
Li gorî vê, di serdema navborî da hejmara kesên di êrîşên Îsraîlê da hatin kuştin, di 24 saetên dawîn da 20 zêde bû û derket 3 hezar û 613an, ya birîndaran jî derket 11 hezar û 72yan.