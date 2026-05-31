Ji ber êrîşên ku Îsraîlê di Eyda Qurbanê da birin ser Xezeyê 33 Filistînî hatin kuştin

Halime Afra Aksoy
31 Gulan 2026•Rojanekirin: 31 Gulan 2026
Ji ber êrîşên ku artêşa Îsraîlê di Eyda Qurbanê da birin ser Xeta Xezeyê 33 Filistînî hatin kuştin û herî kêm 130 kes jî birîndar bûn.
Artêşa Îsraîlê li Xeta Xezeyê digel agirbestê êrîşên xwe didomîne.
Di daxuyaniya nivîskî ya Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê da agahiyên dawîn ên li ser kesên ku ji ber êrîşên artêşa Îsraîlê hatin kuştin û birîndar bûn, hatin parvekirin.
Di daxuyaniyê da hat diyarkirin ku di 24 saetên dawîn da kuştiyek û 8 birîndar bo nexweşxaneyên li Xezeyê hatin veguhestin.
Di daxuyaniyê da her wiha hat balkişandin ku ji 10ê Cotmeha 2025an a destpêkirina agirbestê û vir va bi êrîşên Îsraîlê 930 kes hatin kuştin û 2 hezar û 819 kes jî birîndar bûn. Di vê maweyê da her wiha termên 781 kesan jî ji bin kavilan hatin derxistin.
Her wiha hat destnîşankirin ku di êrîşên artêşa Îsraîlê da yên ku di 7ê Cotmeha 2023yan da dest pê kirin, hejmara kesên ku hatin kuştin derket 72 hezar û 939an, ya birîndaran jî derket 172 hezar û 927an.
Tê diyarkirin ku li Xeta Xezeyê di bin kavilan da hê jî cinazeyên bi hezaran kuştiyan hene.