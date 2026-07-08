Halime Afra Aksoy
08 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 08 Tîrmeh 2026
Ji ber êrîşên artêşa Îsraîlê yên dijî Xeta Xezeyê di 24 saetên dawîn da 8 Filistînî hatin kuştin, 17 kes jî birîndar bûn.
Di daxuyaniya nivîskî ya Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê da hat diyarkirin ku di 24 saetên dawîn da di encama êrîşên artêşa Îsraîlê da 8 kuştî û 17 birîndar bo nexweşxaneyên li Xezeyê hatin veguhestin.
Di daxuyaniyê da her wiha hat balkişandin ku ji 10ê Cotmeha 2025an a destpêkirina agirbestê û vir va bi êrîşên Îsraîlê 1084 kes hatin kuştin û 3 hezar û 491 kes jî birîndar bûn. Di vê maweyê da her wiha termên 799 kesan jî ji bin kavilan hatin derxistin.
Her wiha hat destnîşankirin ku ji ber êrîşên Îsraîlê yên dijî Xeta Xezeyê yên ji Cotmeha 2023yan û vir va didomin, hejmara kesên ku hatin kuştin derket 73 hezar û 110an û ya birîndaran jî derket 173 hezar û 599an.