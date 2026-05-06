Ji Balyozxaneya Bexdayê ya Amerîkayê hişyariya seyahatê ya bo Iraqê

Haydar Karaalp
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Balyozxaneya Bexdayê ya Amerîkayê der barê rewşa ewlehiyê ya li Iraqê da hişyariyeke nû weşand û car din hişyarî da welatiyên xwe ku seyahatî Iraqê nekin.
Di daxuyaniyê da hat diyarkirin ku sehaya asîmanî ya Iraqê ji nû va hat vekirin û seferên bazirganî yên jimareke vesinorkirî dest pê kir û hat destnîşankirin ku li welêt hê jî xetereyên ewlehiyê yên mezin hene. Bi taybetî hat gotin ku li sehaya asîmanî roket, wesayîtên asîmanî yên bêmirov (ÎHA) û tehdîda fuzeyan dewam dike.
Di berdewama daxuyaniyê da hat gotin ku "Seyahatî Iraqê nekin. Heke hûn halêhazir li Iraqê bin demildest ji wir derkevin."
Di daxuyaniyê da her wiha hat diyarkirin ku komên milîs ên bi Îranê ra têkildar dijî welatiyên Amerîkayê û hedefên bi Amerîkayê ra têkildar êrîşên nû plan dikin û ev tehdîd bo tevahiya Iraqê ye û Herêma Kurdistana Iraqê (HKI) jî di bin xetereyê da ye.
Di daxuyaniyê da hat îdiakirin ku hin aktorên Iraqî dijî van komên milîs piştgiriya siyasî, malî û operasyonel didin van komên milîs û hat ragihandin ku rewşa ewlehiyê nayê pêşbînîkirin.
Her wiha hat ragihandin ku nûnertiya dîplomatîk a Amerîkayê ya li Iraqê digel biryara texliyeya mecbûrî fealiyetên xwe yên vesinorkirî didomîne û piştgiriya xwe ya jib o welatiyên Amerîkayê yên welêt didomîne. Lêbelê ji ber xetereyên ewlehiyê hat xwestin ku welatî neçin Balyozxaneya Amerîkayê ya li Bexdayê û Serkonsolosxaneya Amerîkayê ya li Hewlêrê.