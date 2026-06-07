Ji Balafirgeha Sabîha Gokçenê bo Helebê firînên dîrekt dest pê dikin

Salih Bilici
07 Hezîran 2026•Rojanekirin: 07 Hezîran 2026
Di daxuyaniya Saziya Hewageriya Sivîl a Sûriyeyê da wiha hat gotin, "Ev gava nû, pevgirêdana veguestina asîmanî ya di navbera Komara Erebî ya Sûriyeyê û Komara Tirkiyeyê da qewîn dike û vebijêrkên îlawe yên geştê raberî rêwiyan dike."
Ji aliyekî din va Nuh Yilmazê Balyozê Tirkiyeyê yê li Şamê jî bi sernavê "Pegasûs Pîroz be" daxuyaniyek belav kir û ragihand ku ji 9ê Hezîranê û pê va ji Balafirgeha Îstanbul Sabîha Gokçenê bo Helebê firînên dîrekt dê dest pê bikin.