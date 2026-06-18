JD Vanceyê Alîkarê Serokê Amerîkayê bertek nîşanî Ben-Gvir û Smotrîchê wezîrên Îsraîlî da

Hakan Çopur
18 Hezîran 2026•Rojanekirin: 18 Hezîran 2026
JD Vanceyê Alîkarê Serokê Amerîkayê wezîrên Îsraîlê yên ku mutebaqata di navbera Amerîka û Îranê da hat îmzekirin rexne kirin rasterast hedef girt û got ku "Hûn welatekî 9 milyonî ne. Hûn nikarin her pirsigrêkên ewlehuya neteweyî yên ku rû bi rû dimînin tenê 'bi kuştinê' çareser bikin."
Vanceyê Alîkarê Serokê Amerîkayê hevpeyvîna podcastê da rojnameya New York Tîmesê (NYT) û bertek nîşanî rexneyên li Îsraîlê yên dijî Amerîkayê da.
Vance got ku "Ez vê rewşa panîkê ya li Îsraîlê ecêb dibînim ji ber ku bi ya min ev ji bêewlehiyê tê. Halbukî Amerîkayê pêbaweriya wê herêmê bi dest xistiye.
Vance navê Wezîrê Ewlehiya Neteweyî yê Îsraîlê Ben-Gvir û Wezîrê Darayiyê Bezalel Smotrîch da û wan bi tundî rexne kir û got ku "Kesên wekî Ben-Gvir û Bezalel Smotrîch hene ku êrîşî peymanê dikin. Bawerim bersiva min a ji bo wan ev e: Hûn tam çi pêşniyaz dikin? Hûn welatekî 9 milyonî ne. Hûn nikarin her pirsigrêkên ewlehuya neteweyî yên ku rû bi rû dimînin tenê 'bi kuştinê' çareser bikin."
Vance parast ku mutabaqata Amerîkayê ya bi Îranê ra hem ji bo amerîkayê hem ji bo Îsraîlê hem jî ji bo Rojhilata Navîn baş e û da zanîn dema mirov piştgiriya mawe dirêj a Amerîkayê ya bo Îsraîlê difikire bertekên ji wî welatî tên "bimantiq" nînin.