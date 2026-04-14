Hunermendê Sûriyeyî Îmad Mursî bi muzîka xwe ji bo piştevaniya welatê xwe bang kir

Ömer Koparan, Ahmet Karaahmet, Muhammed Karabacak
14 Nîsan 2026•Rojanekirin: 14 Nîsan 2026
Hunermendê Sûriyeyî Îmad Mursî bi mebesta ku texrîbata ji ber rejima Esed mayî û her wiha dabînkirina pêdawistiyên zarokên sêwî bi cîhanê ra rabigihîne, li taxa Cobarê ya Şama paytexta Sûriyeyê, çelloyê dijene û ji bo piştevaniya welatê xwe bang dike.
Mursî sala 2016an ji Sûriyeyê derket li Ewropayê û welatên Erebî geriya, bi çelloya xwe îcraya muzîkê kir û xwest dengê welatê xwe bi cîhanê ra rabigihîne.
Mursî piştî ku rejima Beasê hilweşiya digel malbata xwe vedigeriya Şama paytext û dema xwest li taxa Cobarê, serdana hevalê xwe yî herî nêz bike bihîst ku di şer da canê xwe ji dest daye.
Mursî li xaniyê hevalê xwe yê ku di encama bombebaranê da hilweşiyaye ji bo bîranîna wî sirûda Sûriyeyê "Mewtînî" lêxist.
Hunermend Mursî di daxuyaniya xwe ya ji bo nûçegihanê AAyê da anî ziman ku ew zimanê aştiyê yê muzîkê bi mirovan dide guhdarkirin.
Mursî destnîşan kir ku ew dixwaze bi navgîniya muzîkê balê bikişîne ser rastiyên herêma ku piştî şer wêran bûye.
Muzîkjen Mursî bang li cîhanê, li hemî kesên ku muzîka wî dibihîzin û yên ku welatê wî li ser ekranên televizyonan dibînin, nûçeyên derbarê wê da dixwînin, kir ku piştevaniya Sûriyeyê bikin.
Mursiyê çellist berhemên weke "mewtînî û hinek ên din lê xist û tekezî kir ku muzîk zimanê aştiyê yê gerdûnî û peyameke mirovî ye ku sînoran derbas dike.
Mursî anî ziman ku mebesta wî ew e li herêma Cobarê şopên şer û êşa ku hatiye kêşan bi cîhanê va ragihîne û got, "Min xwest li vî mekanî çîroka qurbaniyên ku li Cobarê jiyana xwe ji dest dane, wêraniya ku rejima kevin li pey xwe hiştiye, miriyan, birîndaran û malbatên parçebûyî vebêjim."
- "Înşeleh ewê ev welatê bedew ji nû va bê avakirin"
Mursî diyar kir ku bandorên şer hê jî li ber çavan in û wêrankariya ku hatiye kirin di nava civakê da şopên kûr hiştine.
Hunermend hêviya xwe ji bo pêvajoya ji nû va avakirina welêt anî ziman û got, "Înşeleh ewê ev welatê bedew ji nû va bê avakirin. Ev dîmenên ku hûn dibînin rûyê rastîn ê şer in. Ev êş ne tenê ji hêla me va, lê di heman demê da ji hêla mirovên ku li çaraliyê cîhanê li me temaşe dikin û piştgiriyê didin me va jî tê parvekirin."
Mursiyê ku bawer dike muzîk di îfadekirina êşên şer da roleke giring dilîze, got, "Muzîk zimanekî wisa ye ku pêwîstiya wê bi wergerandinê nîne. Ew dikare vî dengî û êşê bigihîne tevahiya cîhanê."
Mursî destnîşan kir ku ew di dema şer da demekê li welêt maye û dû ra çûye Ewropayê û welatên Erebî û got, "Di dawiyê da, em vegeriyan welatê xwe. Hêviya me ew e ku şert û merc baştir bibin û Sûriye ji nûva ava bibe, hetta bibe welatekî ji berê xweştir."