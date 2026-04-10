Heyva Sor a Îranê: Di êrîşên DYA-Îsraîlê da li seranserê welêt 125 hezar û 630 yekeyên sivîl zirar dîtin

Ahmet Dursun
10 Nîsan 2026•Rojanekirin: 10 Nîsan 2026
Heyva Sor a Îranê ragihand ku di êrîşên DYA-Îsraîlê da yên ku 28ê sibatê dest pê kirin û 8ê nîsanê bi dawî bûn, li seranserê welêt 125 hezar û 630 yekeyên sivîl zirar dîtin.
Li gorî nûçeya IRNAya ajansa fermî ya Îranê Serokê Heyva Sor Pîr Husên Kulîvend derbarê zirara di qadên sivîl da di encama êrîşên DYA-Îsraîlê da çêbû daxuyanî da.
Serokê Heyva Sor Kulîvend got, "Di van êrîşan da li seranserê welêt 125 hezar û 630 yekeyên sivîl zirar dîtin. Ji wan cihên ku zirar dîtin jê 23 hezar û 500 navendên bazirganiyê û kargeh in."
Kulîvend her wiha destnîşan kir ku DYA-Îsraîlê navendên tenduristiyê jî kirine armanc û got, "Di van êrîşan da di nava wan da nexweşxane, dermanxane, laboratuwar û servîsên acîl, bi giştî 339 navendên tenduristiyê bûn armanc."