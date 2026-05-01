Hemas: Îsraîl li Xezeyê ji 200 rojî zêdetir e peymana agirbestê îxlal dike û komkujiyê didomîne

Yakoota Al Ahmad, Ali Semerci
01 Gulan 2026•Rojanekirin: 01 Gulan 2026
Hemasê diyar kir ku digel ku tevger û komên Filistînê yên cur bi cur girêdayî peymana agirbestê dimînin Îsraîl li Xeta Xezeyê di maweya ji 200 rojî zêdetir a ku ji îmzekirina peymana agirbesta li Xeta Xezeyê vir va da her tim îxlalan dike û şerê komkujiyê ya li Xezeyê didomîne.
Di daxuyaniya nivîskî ya Hemasê da hat gotin ku ji ser îmzekirina Peymana Şarm eş-Şêx a bo agirbesta li Xezeyê ji 200î zêdetir roj derbas bûn û Îsraîl jî ji du salan zêdetir e “şerekî komkujiyê ya wehş didomîne.”
Di daxuyaniyê da hat ragihandin ku Îsraîl di vê maweyê da dijî sivîlan "sûc û îxlalên herî kirêt ên serdema nûjen" kir.
Di daxuyaniyê da hat destnîşan kirin ku Hemas û komên Filistînê yên din girêdayî peymana agirbestê dimînin û hat gotin ku "Di çarçoveya peymanê da li gor teqwîma diyarkirî teslîmkirina cenaze û dîlên Îsraîlî jî di nav da digel rûxîna mezin a ku êrîş bûne sedem girêdayî hemû madeyan man."
Di daxuyaniyê da hat gotin ku digel vê hikûmeta Îsraîlê berpirsyariyên xwe bi cî neanîn û "di bin dilqê peymanê da êrîşên xwe domandin."
Di daxuyaniyê da bal hat kişandin ku Îsraîlê her roj agirbest îxlal kir û dan zanîn ku di nav van îxlalan da hedefgirtina sivîlan, kûrbûna qeyrana mirovî ya li Xezeyê, girtî hiştina Deriyê Sînor ê Refahê yan jî sînordarkirî vekirina derî û sepanên eskerî yên cihê cî digirin.
Di daxuyaniyê da hat gotin ku îxlalên navborî bi awayekî eşkere nîşan didin ku hikûmeta Serokwezîrê Îsraîlê Binyamîn Netanyahu girêdayî hewldanên navbeynkariyê namîne û hewl dide ku ji peymanê bireve û hat diyarkirin êrîşên ku digel agirbestê dewam dikin "parçeyeke êrîşên berdewam" ên dijî sivîlên Filistînî yên li Xezeyê ye.
Di daxuyaniyê da hat gotin ku rewşa niha ji hêla peyman û hiqûqa navneteweyî va "ji hêla însanî, siyasî û hiqûqî va tabloyeke derasayî" derdixîne holê û hat ragihandin ku li Xezeyê ji 2 milyonî zêdetir mirov di bin şert û mercên dijwar da dijîn.
Di daxuyaniyê da bangî aliyên navbeynkar û welatên garantor kirin ku dijî îxlalên Îsrîalê helwesteke net nîşan bidin û pêk bînin ku peymana agirbestê bê tetbîqkirin.