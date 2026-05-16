Hemasê bi awayekî fermî ragihand ku Fermandarê Qesamê Hedad di êrîşa Îsraîlê da hat kuştin

Esat Fırat
16 Gulan 2026•Rojanekirin: 16 Gulan 2026
Hazim Qasimê berdevkê fermî yê tevgerê daxuyaniyeke bi dîmen da û got ku "Hemas ji gelê Filistînê ra, ji umeta Ereb û îslamê ra û hemû mirovên azad ên li dinyayê raji bo Îzedîn el-Hedadê (Ebu Suhayb) Fermandarê Giştî yê Lîwayên Îzedîn el-Qesamê yê ku yek ji mucahîdên herî mezin ên gelê Filistînê ye û piştî cîhadeke mezin û rêwitiya dijî dagiriyê şehîd ket sersaxiyê radigihîne."
Qasim diyar kir ku Hedad dê wekî "çiyayekî ji çiyayên Filistînê bimîne" û got ku ew "yek ji wan kesên mezin e ku di dîroka şoreşê ya Filistînê ya nûjen da cî digire" û di nav van da Îzedîn el-Qesam, Mihemed Dayf û Yeyha Sînwar jî hene.
Qasim got ku "Şehadete Hazim qeybeke mezin e lê belê meş dewam dike." û destnîşan kir ku "Kerwana dirêj a ku ji mêrên ji bo azadiya Filistînê bedêl dan pêk tê heta Mescîdê Eqsa bigihêje azadiya xwe dê di rêya xwe da dewam bike."
Artêşa Îsraîlê duh êvarê ragihandibû ku di êrîşa xwe ya dijî Xeta Xezeyê da Hedadê Fermandarê Lîwayên Îzedîn el-Qesamê kuştin.
Li gor agahiyên ji çavkaniyên herêmî hatin bidestxistin Îzedîn el-Hedadê ku wekî "Ebu Suhayb" tê zanîn di êrîşa ku Îsraîlê duh êvarê bir ser avahiyeke li bajarê Xezeyê da bi hevser û keça xwe ra hatibû kuştin.
- Îzedîn el-Hedad kî ye?
Îzedîn el-Hedadê ku di sala 1970yan da li Xeta Xezeyê hat dinê û wekî "Ebu Suhayb" tê zanîn zewicandî û bavê 8 zarokan bû.
Hedad hê di 17 saliya xwe da tevî Hemasa ku di sala 1987an da hat avakirin bû û ji fermandariya lîwa û taburan heta Fermandariya Lîwayên Xezeyê di qedemeyên cihê da peywir kir.
Hedad piştî Mihemed Sînwar bû Fermandarê Lîwayên Qesamê.