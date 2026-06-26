Hat eşkerekirin ku piştî mutebaqata Amerîka-Îranê nêzî Geliyê Hurmuzê cara ewil keştiyek rastî êrîşê hat

Mohamed Majed, Mahmut Geldi
26 Hezîran 2026•Rojanekirin: 26 Hezîran 2026
Rêxistina Bazirganiya Behrê ya Îngiltereyê (UKMTO) ragihand ku piştî zebta mutebaqatê ya Amerîka û Îranê cara ewil keştiyeke nêzî Geliyê Hurmuzê rastî êrîşê hat.
Di daxuyaniya UKMTOyê da hat diyarkirin ku guleyeke çavkaniya wê nediyek îsabetî keştiyeke kargoyê ya li peravên Ummanê bû kir.
Hat ragihandin ku di aliyê kopriyê ya keştiya kargoyê ya navborî da xisar çêbû û agahî hat dayîn ku di keştiyê da tiştek bi kesî nehat.
Di daxuyaniyê da hat ragihandin ku keştî dema li peravên Umanê diçû rastî êrîşê hat û hat ragihandin ku di keştiyê da rewşeke ku bibe sedema qirêjahiya hawirdor tune.
Di daxuyaniyê da hat ragihandin ku meqamên eleqedar der barê bûyerê da lêpirsîn dan destpêkirin û hişyarî dan keştiyên ji herêmê ra derbas dibin ku bila baldar bin û di rewşeke gumanbar da agahî bidin Navenda Operasyonên Bazirganiya Behrê ya Îngiltereyê.