Hat îdiakirin Netanyahu ji Trump ra got ku ew ê pabendî rêkeftina Îran-Amerîkayê nebin

Dilara Karataş
18 Hezîran 2026•Rojanekirin: 18 Hezîran 2026
Hat îdiakirin Serokwezîrê Îsraîlê Binyamin Netanyahu ji Serokê Amerîkayê Donald Trump ra ragihand ku ew ê pabendî rêkeftina Îran-Amerîkayê nebin.
Rayedarê Îsraîlî yê ji CNNê ra axivî lê navê wî nehat eşkerekirin, îdia kir ku Netanyahu hewl dide tesîrê li pêvajoya mizakereyê ya 60 rojan bike ku di çarçoveya rêkeftinê da didome.
Rayedar îdia kir ku Netanyahu fîgurên çapemeniyê yên bêtir rastrev û senatorên nêzîkî xwe diemilîne da ku zextê li ser Trump ava bike û tesîrê li rêkeftina nîhaî bike.
Rayedar bal kişand ku Netanyahu wisa dinirxîne ku di navbera Amerîka û Îsraîlê da lihevkirineke nîhaî dê pêk neyê û Îran dê bi rastî jî sînordarkirinên dijî bernameya xwe ya nukleerî qebûl beke. Rayedar her wiha îdia kir ku ji xeynî van Netanyahu ji Trump ra ragihand ku Îsraîl ne pabendî hukmên peymanê ye.
Ofîsa Serokwezîriya Îsraîlê hê der heqê îdiayan da daxuyaniyeke fermî belav nekiriye.