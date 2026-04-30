Hêza Deryayî ya Îsraîlê 7 belem ji Fîloya Kurewî ya Sumûdê desteser kir

Zein Khalil, Mehmet Nuri Uçar
30 Nîsan 2026•Rojanekirin: 30 Nîsan 2026
Hat ragihandin ku Hêza Deryayî ya Îsraîlê, di avên navneteweyî da li dijî Fîloya Kurewî ya Sumûdê ya ku bi mebesta gihandina alîkariya mirovî bo Xezeyê û şikandina eblûqeyê di Deryaya Spî da diçe, êrîş da destpêkirin û 7 belem jê desteser kir.
Li gorî nûçeyeke ku çavkanî weke Radyoya Artêşa Îsraîlê tê nîşandan, Hêza Deryayî ya Îsraîlê, midaxeleyî belemên di nava fîloyê da kir û ji 58 beleman 7 belem desteser kir.
Heman çavkaniyê destnîşan kir ku êrîş, li gorî yên berê "midaxeleya di mesafeya herî dûr da hat kirin" bû û li Deryaya Spî li xaleke nêzîkî Girava Kirîtiyê ya Yûnanistanê hat kirin.
Ji aliyê din va Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan û Wezîrê Karên Derva yê Îspanyayê Jose Manuel Albares Bueno, tekezî kirin ku midaxeleya dereqanûnî ya Îsraîlê li Fîloya Kurewî ya Sumûdê binpêkirina hiqûqa navneteweyî ye.
Her wiha di daxuyaniya Wezareta Karên Derva da hat destnîşankirin ku êrîş û midaxeleya Îsraîlê li Fîloya Kurewî ya Sumûdê li avên navneteweyî da, "çalakiya deryagiriyê ye" û êrîş şermezar kir.
- Fîloya Kurewî ya Sumûdê
Mîsyona Biharê ya Fîloya Kurewî ya Sumûdê ya ku ji bo alîkariya mirovî bigihîne Xezeyê derketiye rê, li rojavayê Girava Kirîtiyê ya Yûnanistanê, bi qasî 54 mîlan dûrî avên peravê yên Yûnanistanê ji hêla dron û keştiyên şer ên Îsraîlê ne va hatibûn dorpêçkirin.
Li gor agahiyên ji kesên di fîloyê da hatibûn hildan li ser beleman gelek dron hatibûn dîtin, lazer dabûne hin beleman û fişengên îşaretê hatibûn avêtin. Hatibû diyarkirin ku li dora fîloya dorpêçkirî 7 keştiyên şer hene.
Hatibû ragihandin ku hêmanên tê nirxandin ku yên Hêza Deryayî ya Îsraîlê ne hişyarî dane belemên alîkariyê ku fîlo paşda vegere.