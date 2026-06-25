Hêza Deryayî ya Îranê "korîdora deryayî ya berwext" a ku Umanê li Kendava Hurmuzê ragihandibû red kir

Ahmet Dursun
25 Hezîran 2026•Rojanekirin: 25 Hezîran 2026
Hêza Deryayî ya Îranê derbarê wê yekê ku Umanê li Kendava Hurmuzê ji bo keştiyên ku dixwazin derbas bin, "korîdora deryayî ya berwext" hatiye ragihandin, daxuyand tenê rêya destûrdayî ji bo derbasbûnê di tengavê ra ji aliyê Îranê va hatiye ragihandin, û keştî divê tenê bi hemahengiya bi hêzên deryayî ra van rêyan bikar bînin.
Li gorî televizyona dewletê ya Îranê Hêza Deryayî ya ser bi Pasdarên Şoreşê derbarê "guzergeha nû ya derbasbûnê ji bo Tengava Hurmuzê" daxuyanî belav kir.
Di daxuyaniyê da bêyî ku behsa Umanê bê kirin wiha hat gotin, "Bêyê dabînkirina hemahengiyê digel Îranê, hinek aliyan ji bo derbasbûna keştiyan ji Kendava Hurmuzê ra guzergeheke nû ragihand. Ev nayê qebûlkirin û bi giştî xeter e."
Di daxuyaniyê da ku tê da hat destnîşankirin ku tenê rêyên destûrdayî ji bo derbasbûna ji Tengava Hurmuzê ew rêyên ku ji hêla Îranê va hatine ragihandin in û wiha hat gotin: "Em bi tundî tewsiye dikin ku hûn bi tevahî rê li ber her cure trafîkê li derveyî rêyên ragihandî bigirin. Ji bo derbasbûna ji Tengava Hurmuzê ra, hemahengiya bi Hêzên Deryayî yên Pasdarên Şoreşa Îranê ra bi rêya Kanala 16-an hewce ye, û li dijî keştiyên ku van rêyan binpê dikin, tedbîrên pêwîst dê werin girtin."