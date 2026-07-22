Hêzên Amerîkayê êrîşî eyaletên Kurdistan û Hemedanê yên Îranê kirin

Mustafa Melih Ahıshalı
22 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 22 Tîrmeh 2026
Hat ragihandin ku Amerîkayê êrîşên hewayî bir li ser navçeya Baneyê ya li ser eyaleta Kurdistanê û navçeya Kebuder Ahengê ya li ser eyaleta Hemedanê yên li rojavayê Îranê.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Farsê, Qaymeqamê Baneyê Mihemed Rizayî daxuyand ku hêzên Amerîkayê li dijî navçeyê êrîşên hewayî kirin.
Walîtiya Hemedanê jî daxuyand ku navçeya Kebuder Ahengê jî ji hêla hêzên Amerîkayê va rastî êrîşan hat.
Amerîkayê bi şev ragihandibû ku wan êrîş daye destpêkirin û piştî vê daxuyaniyê ji herêmên cuda yên Îranê dengê gelek teqînan hatibû bihîstin.
Herêmên cuda yên eyaletên Xuzistan, Sîstan-Belucistan, Hurmuzgan, Buşehr, Kirmanşah û bajarê Tebrîzê bûbûn hedefa êrîşên moşekî û hewayî yên Amerîkayê.