"Gundê bi tîmseh" ê li Bûrkîna Fasoyê bala ziyaretvanan dikişîne

Beşir Kelleci
01 Hezîran 2026•Rojanekirin: 01 Hezîran 2026
"Gundê bi tîmseh" ê bi navê Bazoule yê li Bûrkîna Fasoyê bala ziyaretvanan dikişîne.
Li gundê 30 kîlometre dûrî Vagaduguya paytext, tîmsehên ku ji ber efsaneya vedigere 500 sal berê pîroz tên qebûlkirin, ji hêla gelê deverê tên parastin.
Ziyaretvanên tên herêmê di kontrola miqatevanan da tîmsehan ji nêz va dibînin, bi ucretê va xwarin didin wan û bi wan ra wêne dikişînin.
Gola tîmsehan û derdora wê, hem cihê ziyareta turîstîk e û hem jî ji bo şêniyên gund çavkaniya debarê ye.
Hin ziyaretvanên gund, destê xwe didin tîmsehan û bi wan ra wêneyan dikişînin.
Ferdinand Kaboreyê şêniyê gund ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku di golê da tîmsehên pir mezin hene.
Kabore got ku ew yek qedexe ye ku mirov zirarê bide tîmsehan û wiha dewam kir, "Berê li vir av tunebû û jin neçar diman ku 30 kîlometreyî bimeşin û avê bînin. Rojekê dîsa dema jin diçûn avê bînin, rastî tîmseh hatin û dan dû şopa wî û çûn av dîtin. Ji ber vê yekê kuştina tîmsehan hat qedexekirin."