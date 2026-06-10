Fox News: Trump got, ew nêzîk bû ku fermana êrîşa nû ya dijî Îranê bide

Dildar Baykan Atalay
10 Hezîran 2026•Rojanekirin: 10 Hezîran 2026
Qanala nûçeyan Fox Newsê ragihand ku Donald Trumpê Serokê Amerîkayê got ku ew nêzîk bû ku fermana êrîşa nû ya dijî Îranê bide û hedefên wan, santralên vejenê û pirên Îranê ne.
Trey Yingstê nûçegihanê Fox Newsê di daxuyaniya xwe ya li ser weşana zindî da diyar kir ku Trump bi têlefonê daxuyaniyên taybet danê.
Yingst destnîşan kir ku Trump di peywendiyê da biwarê helîkoptera Apache ya daket, hûrgilî dan û got ku drona Îranê jî di maweya manoreya pîlotên Amerîkayî da berteng bû lêbelê neteqiya.
Yingst her wisa ragihand ku Trump diyar kir, Îranê di pêvajoya agirbestê da xwe lê danî ku kapasîteya xwe ya berevaniyê saz bike lêbelê nikaribû rê li êrîşên Amerîkayê bigire û wiha got, "Serok Trump bi awayekî balkêş ji min ra got ku ew nêzîk bû ku fermana êrîşa nû ya dijî Îranê bide û her wiha santralên vejenê û pirên Îranê di nav hedefan da ne. Lewra dibêje ku Îraniyan di pêvajoya danûstandinan da ji Amerîkayê alîkarî xwest."
Yingst got ku wî ji Trump pirs kir, gelo hûnê bersivê bidin fuzeyên Îranê yên hêzên Amerîkayê yên li Kuweyt, Behreyn û Urdinê kirin armanc yan na û Trump sinyala wê yekê da dibe ku ji vir jî li dijî Îranê êrîş bên kirin.