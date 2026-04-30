Fîloya Kurewî ya Sumûdê: Artêşa Îsraîlê di avên navneteweyî da 20 belem desteser kir
Bekir Aydoğan
30 Nîsan 2026•Rojanekirin: 30 Nîsan 2026
Türkiye, Ankara
Hat ragihandin ku di êrîşa Hêza Deryayî ya Îsraîlê ku di avên navneteweyî da bi qasî çend mîlan nêzîkî peravên Yûnanistanê li dijî Fîloya Kurewî ya Sumûdê ya ku bi mebesta gihandina alîkariya mirovî bo Xezeyê û şikandina eblûqeyê di Deryaya Spî da diçe, da destpêkirin 20 belem desteser kiriye, 17 belemên ku rizgar bûne ketine ava bejaya Yûnanistanê, 14 jê jî ber bi ava bejayî ya Yûnanistanê va diçin.
Fîloya Kurewî ya Sumûdê derbarê êrîşa dijî fîloyê ya artêşa Îsraîlê ya di avên navneteweyî da daxuyaniyeke nivîskî belav kir.
Di daxuyaniyê da hat ragihandin ku 20 belemên fîloyê bi qasî çend mîlan nêzîkî peravên Yûnanistanê, di avên navneteweyî da ji aliyê unsûrên Îsraîlê va "hatine midaxelekirin û desteserkirin".
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku "Belemeke bi navê Tam Tam a di nava fîloyê da, di dema midaxeleya komandoyên deryayî yên Îsraîlê da erize kiriye û deryaya vekirî da hatiye hiştin." Her wiha hat ragihandin ku rewşa tenduristiya miretebatan û çalakvanan baş e.
Di daxuyaniyê da hat gotin ku ji bo belema bi navê Tam Tam, bi awayekî ewle ber bi peraveke herî nêzîk va, bi rayedarên Yûnanîstanê ra peywendî berdewam e.
Her wiha hat gotin:
"17 belemên ku ji midaxeleya Îsraîlê rizgar bûne ketine ava bejaya Yûnanistanê. 14 keştiyên ser bi fîloyê jî, ber bi ava bejayî ya Yûnanistanê va diçin. Geşedan ji nêz va tên şopandin."
Ji aliyê din va Wezareta Karên Derva ya Îsraîlê di daxuyaniya xwe ya li ser platforma medyaya civakî ya Xa şirketa DYAyê da ragihand, "Ji zêdetir 20 beleman nêzîka 175 çalakvan" hatine desteserkirin.