Di şîva Komeleya Nûçegihanên Qesra Spî da dengê çekan hat bihîstin û Trump ji salonê hat derxistin

Di şîva Komeleya Nûçegihanên Qesra Spî da dengê qêrîn û çekan hat bihîstin û parêzvanên Serokê Amerîkayê Donald Trump ji ber ewlehiyê ew ji salonê derxistin.
Trumpê ku di dema serokatiya xwe da cara yekem beşdarî şîva Komeleya Nûçegihanên Qesra Spî bû, piştî ku di salonê da qêrîn û dengên çekan hatin bihîstin bi lez û bez ji Otêla Hîltonê hat derxistin.
Çalakiya şîvê bi awayekî zindî hat weşandin û piştî demeke kurt dengên çekan hat bihîstin.
Li ser vê yekê parêzvanên Trump û hêzên ewlehiyê Trump û jina wî Melanîa Trumpê ji salonê derxistin.
Dema bûyerê hin mêvan tirsiyan û qêriyan û hinekan jî pesnê Amerîkayê da.
Medyaya Amerîkayê daxuyand ku êrîşkar hat binçavkirin.
Trump paşê civîneke çapemeniyê li dar xist û got di êrîşê da polêsek birîndar bû, lê êrîşkar hat girtin.
Li ser pirsa eleqeya vê êrîşê û şerê dijî Îranê heye û tune, Trump anî ziman ku ew nizane eleqeya wê heye û tune, lê ew ê şer bidomîne û qezenc bike.
Herî dawîn Trump daxuyand ku ev bername wê di nav 30 rojan da dîsa bê lidarxistin.
Ji aliyê din va, Serokê Amerîkayê Trump li ser hesabê xwe yê medyaya civakî dîmenên êrîşê û wêneyekî binçavkirina êrîşkar parve kir.