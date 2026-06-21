Di navbera Îran û Amerîkayê da bi beşdariya navbeynkarên Pakistanî û Qeterî va hevdîtinên çar alî dest pê kirin

Tolga Akbaba, Muhammet İkbal Arslan
21 Hezîran 2026•Rojanekirin: 21 Hezîran 2026
Piştî îmzekirina mitabaqata navbera Amerîka û Îranê, her du alî û navbeynkar Pakistan û Qeter civiyan û hat ragihandin ku civîna wan li bajaroka Burgenstockê ya Swîsreyê dest pê kir.
Li gor Ajansa Nûçeyan a Xwendekarên Îranî (ISNA), civîna çar alî ya navbera Îran, Amerîka, Pakistan û Qeterê li Swîsreyê dest pê kir.
Navê fermî yê civînê "Civîna Gola Luzernê" ye û Serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf, Sererkanê Pakistanê Asim Munîr, Alîkarê Serokê Amerîkayê JD Vance, Steve Witkoffê Nûnerê Taybet ê Rojhilata Navîn ê Serokê Amerîkayê Donald Trump û Jared Kushnerê zavayê Trump, Serokê Meclis û Heyeta Mizakereyê ya Îranê Mihemed Bakir Qalîbaf, Wezîrê Karên Derva yê Îranê Ebbas Eraqçî, Serokwezîr û Wezîrê Karên Derva yê Qeterê Mihemed bîn Ebdurrehman Al Sanî û heyetên bi wan ra beşdarî civînê bûn.
Heyeta Mizakereyê ya Îranê beriya civîna çar alî bi navbeynkariya Qeterê bi heyeta Amerîkayê ra hevdîtin kiribû.