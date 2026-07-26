Di ablûqeya deryayî ya DYAyê ya dijî Îranê da rotayên 12 keştiyan hatin guherandin, 2 keştî ji xizmetê hatin xistin

Aynur Şeyma Asan
26 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 26 Tîrmeh 2026
Artêşa DYAyê ragihand, di ablûqeya deryayî ya dijî Îranê da rotayên 12 keştiyên bazirganiyê hatin guherandin û 2 keştî ji xizmetê hatin xistin.
Fermandariya Hêzên Navendî ya DYAyê (CENTCOM) li ser hesabê xwe yê platforma medyaya civakî Xa navend DYA, der heqê mijarê da daxuyanî da.
Di daxuyaniyê da îfadeya "Ablûqeya deryayî ya DYAyê ya dijî Îranê berdewam e." hat bikaranîn û hat balkişandin ku ji 25ê Tîrmehê û pê va ji bo 12 keştiyên bazirganiyê yên xwestin ji ablûqeyê derbas bin, jinûva rota hat destnîşankirin û her wiha 2 keştiyên "pabendî telîmatan nebûn" ji xizmetê hatin xistin û ji bo ku pabendî telîmatan bibin jî bi ser 2 keştiyan da hat girtin.
Di daxuyaniyê da her wisa hat îdiakirin, piştî ku eskerên DYAyê ji bo piştrastkirinê derketin keştiya bi navê "M/T Charminar" ya bi alaya Komoran, keştiyê rêya xwe domand lêbelê keştiya bi navê "M/T Lavine" ya bi alaya Mozambîkê "guh neda hişyariyan û hewl da ablûqeyê bişkêne" û lewma jî hat berterefkirin.
Di parvekirina CENTCOMê da cih dan vîdeoyeke derketina ser keştiyekê jî.