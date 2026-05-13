Di êrîşa Îsraîlê ya dijî 3 wesayîtên li ser otorêyeke li başûrê Libnanê da jê 2 zarok, 8 kes hatin kuştin

Muhammed Emin Canik
13 Gulan 2026•Rojanekirin: 13 Gulan 2026
Di êrîşa artêşa Îsraîlê ya tevî agirbestê ya dijî 3 wesayîtên li ser otorêyeke li başûrê Libnanê da jê 2 zarok, 8 kes hatin kuştin.
Îsraîl tevî agirbesta ku di 17ê Nîsanê da ketibû rewacê, êrîşên esmanî yên li dijî Libnanê didomîne.
Li gorî daxuyaniya Wezareta Tenduristiyê ya Libnanê, artêşa Îsraîlê li ser otorêya xeta peravê ya ku ji bajarê Saydayê ya li başûrê Libnanê ber bi başûr va diçe 3 wesayît hedef girt.
Di êrîşa artêşa Îsraîlê ya li nêzîkî bajarokên Berca, el-Ciye û es-Sadiyatê jê 2 zarok, 8 kes hatin kuştin.