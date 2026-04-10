Di êrîşên tund ên Îsraîlê birin ser bajarê Nebatiyeyê da 8 pewirdarên ewlehiyê hatin kuştin

Muhammed Emin Canik
10 Nîsan 2026•Rojanekirin: 10 Nîsan 2026
Hat ragihandin ku di êrîşên artêşa Îsraîlê birin ser hawirdora avahiya hikûmetê ya li bajarê Nebatiyeya li başûrê Libnanê da 8 peywirdarên ewlehiyê hatin kuştin.
Li gor NNAya ajansa fermî ya Libnanê artêşa Îsraîlê gelek êrîş birin ser bajarê Nebatiyeyê.
Balafirên şer ên Îsraîlê gelek tax û kolanên bajêr bombebaran kir.
Di êrîşên ku hawirdora avahiya hikûmetê ya li Nebatiyeyê hedef girtin da Ofîsa Ewlehiya Dewletê jî hat lêxistin.
Li gor tesbîtên ewil di êrîşa Îsraîlê da 8 peywirdarên ewlehiyê hatin kuştin.