Di êrîşên ku artêşa Îsraîlê birin ser Xezeyê da 11 kes hatin kuştin

Ramzi Mahmud, Ömer Erdem
25 Nîsan 2026•Rojanekirin: 25 Nîsan 2026
Hat ragihandin ku di êrîşên ku artêşa Îsraîlê roja înê bir ser herêmên cuda yên Xeta Xezeyê da 11 Filistînî hatin kuştin.
Di daxuyaniya Wezareta Karên Navxweyî ya li Xezeyê da hat diyarkirin ku artêşa Îsraîlê li bajarê Xan Yûnisê ya li başûrê Xeta Xezeyê wesayîta polêsan hedef girt, di êrîşê da 7 kes hatin kuştin.
Hat ragihandin ku ji kesên jiyana xwe ji dest dan 4 kes polês in.
Di êrîşa ku malên Filistîniyan ên nêzî Nexweşxaneya Kemal Edwanê ya li bajaroka Beyt Lahiyayê ya li bakurê Xezeyê hedef hatin girtin da jî zarokek û jinek hatin kuştin, 6 kes birîndar bûn.
Berê di êrîşa Îsraîlê ya lu dewriyaya polêsan a nêzî Navenda Polêsan a Şêx Ridwan a li bakurê bajarê Xezeyê hedef girt da 2 polêsên Filistînî hatibûn kuştin, 2 kes birîndfar bibûn.
Bi vî awayî jimara Filistîniyên ku di êrîşên artêşa Îsraîlê roja înê birin ser Xeta Xezeyê da hatin kuştin derket 11 an, jimara birîndaran derket 8an.
Li gor Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê ji agirbesta ku di 10ê cotmeha 2025an da ket meriyetê di encama îxlalên artêşa Îsraîlê da 972 Filistînî hatin kuştin, 2 hezar 235 kes birîndar bûn.